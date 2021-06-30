Москвичам рассказали, в каких приложениях можно проверить QR-код

С 28 июня при посещении заведений общественного питания Москвы необходимо предъявлять QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Обладатели кода могут проверить его через приложение "Московский транспорт", "Помощник Москвы", "Метро Москвы", "Моя Москва", а также на Госуслугах.

При этом, как говорят специалисты, некоторые уже пытаются найти лазейки и заполучить код без прививки. При этом отслеживать таких злоумышленников пока некому.

Специалист по кибер безопасности Рустэм Хайретдинов рассказал о процессе верификации.

"Очевидно, для того, чтобы верифицировать ссылки, официант недостаточно квалифицирован или охранник в кафе, то есть кого поставят на эту задачу. Специальных людей для этого нет. Соответственно злоумышленники какое-то время смогут этим пользоваться, пока не появится приложение, которое позволяет верифицировать эти ссылки. То есть не просто наводить камеру на QR-код, а именно открывать приложение", – отметил Хайретдинов.

Он подчеркнул, что именно таким образом можно защититься от такой подделки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.