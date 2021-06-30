Москвичам напомнили о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима

Заслуженный врач России Михаил Каган напомнил о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима.

"Всем нам пора осознать серьезность этой эпидемии. Совершенно очевидно, что все развивается по неблагоприятному сценарию: вирус эволюционирует, становится более заразным и патогенным. Надо уже понять, что у нас у всех общая судьба, и проникнуться коллективным сознанием. Только вместе, согласованно, массово мы можем его победить и взять эпидемию под контроль", – сказал медик.

Он отметил, что нужно использовать средства индивидуальной защиты: необходимо носить маски, особенно в замкнутых помещениях и транспорте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.