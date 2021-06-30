В Москве выявили 5 823 новых случая COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 5 823 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 5 574 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 583 человек, выписали при этом 1 723 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 21 042 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений зафиксировали 2 951 (14,0%) случай заболевания.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 514 599 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,11%, Республике Северная Осетия – Алания – 0,12%, Кабардино-Балкарской Республике – 0,14%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.