Вернувшихся из-за рубежа без ПЦР-теста москвичей оштрафовали на 17,5 млн рублей

Москвичей из-за ПЦР-тестов оштрафовали на 17,5 миллиона рублей. Речь идет только о туристах, которые вернулись из других стран и не предоставили данные о проверке на коронавирус. Штрафы суммировались за год. Учет ведут с 1 августа 2020 года.

Вернувшиеся на родину должны сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты в течение трех дней на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Требование относится как ко взрослым, так и к детям. До получения результатов нужно находиться в самоизоляции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.