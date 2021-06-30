Новости России: в Саратовской области ураган повредил кровлю домов и линии электропередачи

В Саратовской области ураган оставили без света и газа три района. Ветер срывал крыши с домов и обрывал провода. Кадры снимали жители, которые успели укрыться дома. Сейчас бригады электриков, газовиков и сотрудники службы спасения устраняют последствия удара стихии. Люди не пострадали. Но полагают, что природа подкинет новые неприятные сюрпризы. Синоптики предупредили, что 30 июня в регионе возможны грозы и ливни с градом, а также шквалистый ветер со скоростью до 28 метров в секунду.

В Якутии борются с огненной стихией. За последние дни там потушили более 80 пожаров на территории около 9 тысяч гектаров. И все это в условиях аномальной жары.

Чукотский депутат может пойти под суд за фото с убитыми гусями. Там возбудили дело за незаконную охоту после странной публикации в социальных сетях. На фото – мужчина с ружьем стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", которая выложена тушками убитых гусей. В охотнике узнали депутата гордумы Магадана Александра Крамаренко. Сам же Крамаренко заявил, что на фото не убитые гуси, а перьевые чучела птиц.

В мурманское село Териберка спустя семь лет вернули скелет кита из фильма "Левиафан". Но сначала шесть специалистов провели реставрацию. Скелет займет свое место на побережье Баренцева моря. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан" о красоте Севера узнали сотни тысяч зрителей. И поэтому в регионе не дали пропасть уникальному экспонату. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.