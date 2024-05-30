Новости часа: акция "Выбирай жизнь" пройдет на ВДНХ 31 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Акция "Выбирай жизнь" пройдет на ВДНХ 31 мая, в День отказа от курения, сообщил департамент здравоохранения.

Московские должники погасили 5 тысяч штрафов после обзвона робота, рассказали в департаменте мировых судей.

Выпускники и ученики детских школ искусств бесплатно посетят театры и концертные залы Москвы, следует из сообщения на сайте мэра и правительства столицы.