Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

30 мая, 22:00

Общество

Новости часа: акция "Выбирай жизнь" пройдет на ВДНХ 31 мая

Новости часа: акция "Выбирай жизнь" пройдет на ВДНХ 31 мая

Массовая вакцинация от кори пройдет в МГУ 31 мая

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Синоптики предупредили о приходе "бразильской жары" в Москву

Синоптики предупредили москвичей о "бразильской" жаре

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Новости часа: пять зданий школ построили в столице в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Акция "Выбирай жизнь" пройдет на ВДНХ 31 мая, в День отказа от курения, сообщил департамент здравоохранения.

Московские должники погасили 5 тысяч штрафов после обзвона робота, рассказали в департаменте мировых судей.

Выпускники и ученики детских школ искусств бесплатно посетят театры и концертные залы Москвы, следует из сообщения на сайте мэра и правительства столицы.

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