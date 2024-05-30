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30 мая, 12:45

Общество

Врач объяснила, на какие дикие травы чаще всего выявляют аллергию

Врач объяснила, на какие дикие травы чаще всего выявляют аллергию

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Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Института иммунологии ФМБА России Евгения Назарова рассказала, на какие дикие травы чаще всего выявляют аллергию. Дело в том, что сезон аллергии на этот вид трав в 2024 году начался в Москве раньше обычного из-за аномальной жары.

Какие растения цветут в конце мая и начале июня? Можно ли вылечить аллергию на растения и как влияет на ситуацию тополиный пух? Как выстраивается терапия в данном случае? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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