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Общество

Будущие контрактники рассказали о желании внести свой вклад в дело защиты Родины

Будущие контрактники рассказали о желании внести свой вклад в дело защиты Родины

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Будущие контрактники рассказали о желании внести свой вклад в дело защиты Родины

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО.

"Друзей много там служит. Я еду друзьям на помощь", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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