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Общество

МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

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МРОТ превысит прожиточный минимум на 30% к 2030 году. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Там отметили, что до 2030 года правительство планирует увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека.

С 1 января после индексации на 6,3% минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. В феврале Владимир Путин предложил в начале 2024 года дополнительно проиндексировать МРОТ на 10%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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