В Перу изолировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян

Первого пациента с подозрением на оспу обезьян изолировали в Перу, сообщают местные СМИ.

Симптомы у мужчины появились после возвращения из Эквадора.

Кроме того, первый случай смерти от оспы обезьян зафиксировали в Нигерии. Об этом сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний.

Всего в мире выявили уже более 250 заразившихся, при этом в России ни одного пациента с оспой обезьян не зафиксировано. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность появления вируса в нашей стране низкая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.