Москвичей предупредили о сильном ветре 31 мая

Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 31 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 вторника, 31 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.