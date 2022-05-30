Дети из Донецка побывали на экскурсии в тренажерном комплексе "Аэрофлот". Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.

Участники мероприятия смогли узнать, как бортпроводники повышают свою квалификацию, а пилоты оттачивают мастерство управления самолетом. Многие из ребят никогда раньше не летали, а кто-то впервые задумался о выборе будущей профессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.