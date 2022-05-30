Случаев оспы обезьян в РФ не выявлено – Роспотребнадзор

В России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что с учетом ограничений на авиасообщение, вероятность того, что вирус появится в РФ – низкая.

Также в Роспотребнадзоре сообщили что принимают все необходимые меры, чтобы болезнь не распространилась на территории России. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире подтверждено более 250 случаев заражения оспой обезьян. Заболевание обнаружено в 23 странах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



