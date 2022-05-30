Второй в Москве волонтерский окружной центр открылся в Можайском районе

В Москве открыли второй волонтерский окружной центр в Можайском районе. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Добровольцы смогут собираться там для обмена опытом, участия в тренингах, лекциях и мастер-классах. Для этого в помещении сделали лекторий, залы для воркшопа и нетворкинга. Открыли центр на улице Беловежская.

Для волонтеров уже провели экскурсию, а все желающие смогут приносить туда вещи для нуждающихся и корм для животных из приютов. Для этого скоро установят специальные боксы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.