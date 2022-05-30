Голосование за название площади в Пресненском районе началось в "Активном гражданине"

Москвичи выберут название площади у посольства США. Речь идет о безымянной территории, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

Голосование стартовало на портале "Активный гражданин". Участникам предлагают нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Героя России Владимира Жоги и площадь Донецкой Народной Республики – в этом случае дополнительно будет подобрано место, которое назовут в честь Луганской Народной Республики. Также есть опция, позволяющая доверить выбор названия специалистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.