Европейские потребители заполняют свои корзины наиболее дешевыми товарами – опрос

Европейские потребители заполняют свои корзины наиболее дешевыми товарами. Это показал опрос компании McKinsey, в котором участвовали жители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании.

Больше всего экономят на товарах для дома – на более дешевые марки перешли 69% опрошенных покупателей. Также покупатели ищут скидки на кондитерские изделия и замороженные продукты.

При этом 90% респондентов отметили, что цены на товары, которые они часто покупали, выросли за последние недели. Более половины опрошенных сообщают о росте расходов на энергию и коммунальные услуги, транспорт и бензин.

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