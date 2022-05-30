ВОЗ заявила о 257 случаях заражения оспой обезьян в мире

Ученые продолжают выяснять пути заражения оспой обезьян. По последним данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано 257 случаев, еще около 120 вызывают подозрения.

С середины мая редкую инфекцию выявили в более чем 20 странах. Такие случаи зафиксировали в Бельгии, Франции, Великобритании, Австралии, США и других странах.

Обычно вирус передается от животного к человеку. Реже от человека к человеку. Однако у ученых есть подозрение, что инфекция стала быстрее распространяться между людьми. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.