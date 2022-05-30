Представители аналога McDonald's опровергли слухи об исчезновении "Биг Мака" из меню в РФ

Официальные представители бывшей сети McDonald’s опровергли информацию о том, что форма работников останется прежней. Кроме того, бургер "Биг Мак" не исчезнет из меню.

Между тем с бывших ресторанов McDonald’s снимают оставшиеся вывески. Например, 29 мая ее не обнаружили в районе метро "Кузьминки". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

