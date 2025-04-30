Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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30 апреля, 16:15

Общество

Майские праздники начнутся в Москве с заморозков

Майские праздники начнутся в Москве с заморозков

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Майские праздники начнутся в Москве с заморозков, рассказали в Гидрометцентре. Согласно прогнозу синоптиков, 1-го числа в городе ожидаются проливные дожди.

В этот день температура ночью в столице составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, а в области опустится до минус 1. Порывы ветра при этом достигнут 15–16 метров в секунду.

Однако с 3 мая температура начнет повышаться и днем в субботу зафиксируется на отметке 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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