Люди несут цветы к мемориалу возле "Крокус Сити Холла" на 40-й день после теракта

Со дня теракта в "Крокус Сити Холле" прошло 40 дней. Люди несут цветы к мемориалу возле концертного зала. В память о жертвах трагедии в Никольском соборе состоялась панихида.

Также в Москве прошел благотворительный турнир "Чтобы помнили". Его организовали Российский футбольный союз и спортивное общество "Динамо" совместно с Союзом ветеранов футбола России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.