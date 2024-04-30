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30 апреля, 14:15

Общество

Люди несут цветы к мемориалу возле "Крокус Сити Холла" на 40-й день после теракта

Люди несут цветы к мемориалу возле "Крокус Сити Холла" на 40-й день после теракта

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Со дня теракта в "Крокус Сити Холле" прошло 40 дней. Люди несут цветы к мемориалу возле концертного зала. В память о жертвах трагедии в Никольском соборе состоялась панихида.

Также в Москве прошел благотворительный турнир "Чтобы помнили". Его организовали Российский футбольный союз и спортивное общество "Динамо" совместно с Союзом ветеранов футбола России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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