Москвичи рассказали, как проходит процесс поступления на контрактную службу

Москвичи, подписавшие контракт, 30 апреля отправляются к местам службы. Их провожают родные и друзья. Чтобы пополнить ряды российской армии, они заранее обратились в пункт отбора, прошли собеседование и медосмотр.

"Довольно таки быстро все оформил, 25-го числа подписал заявление, 26-го мне уже позвонили и сегодня, 30-го, я здесь. Волонтеры молодцы, все очень четко объяснили, говорили, разъясняли", – поделился один из военнослужащих.

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