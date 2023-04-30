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Общество

Москвичи рассказали, как проходит процесс поступления на контрактную службу

Москвичи рассказали, как проходит процесс поступления на контрактную службу

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Волонтеры рассказали о высоком интересе молодежи к прохождению контрактной службы

Москвичи, подписавшие контракт, 30 апреля отправляются к местам службы. Их провожают родные и друзья. Чтобы пополнить ряды российской армии, они заранее обратились в пункт отбора, прошли собеседование и медосмотр.

"Довольно таки быстро все оформил, 25-го числа подписал заявление, 26-го мне уже позвонили и сегодня, 30-го, я здесь. Волонтеры молодцы, все очень четко объяснили, говорили, разъясняли", – поделился один из военнослужащих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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