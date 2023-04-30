Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова будет работать 1 мая

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова будет открыт 1 мая по режиму обычного рабочего дня, то есть до 20:00. А 9 мая цент будет закрыт. Тем, кто планирует визит, лучше записаться заранее.

Кроме сотрудников и волонтеров, которые работают в пункте отбора, посетители нередко могут встретить российских звезд эстрады и кино. Они приезжают, чтобы поддержать кандидатов в их выборе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

