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Общество

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова будет работать 1 мая

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова будет работать 1 мая

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Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова будет открыт 1 мая по режиму обычного рабочего дня, то есть до 20:00. А 9 мая цент будет закрыт. Тем, кто планирует визит, лучше записаться заранее.

Кроме сотрудников и волонтеров, которые работают в пункте отбора, посетители нередко могут встретить российских звезд эстрады и кино. Они приезжают, чтобы поддержать кандидатов в их выборе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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