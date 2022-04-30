Москвичей предупредили о майских заморозках. Так, в понедельник и вторник, 2 и 3 мая, воздух может прогреться до плюс 15 градусов.

Однако Первомай обещает быть нежарким, кроме того, не исключены и заморозки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.