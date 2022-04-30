Спрос на шашлык и садовый инвентарь вырос у москвичей перед майскими праздниками

Москвичи начали разъезжаться на майские праздники. Многие жители столицы едут за город, а по пути запасаются всем необходимым для дачного отдыха.

Так, традиционно вырос спрос на шашлыки и садовый инвентарь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.