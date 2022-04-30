Снос памятного знака советским воинам в Латвии негативно повлияет на отношения с РФ – МИД.

Шахматист Непомнящий поднялся на седьмую строчку рейтинга FIDE – Международная шахматная федерация.

Геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев высадили в Подмосковье – власти.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.