Заторы формируются на дорогах Москвы из-за майских праздников

Традиционно в начале майских праздников формируются большие заторы на выезде из Москвы. В торговых центрах дачники закупаются мясом, принадлежностями для барбекю, рассадой, лопатами.

Наибольший интерес представляет также инвентарь для походов – более чем в 2 раза выросло число заказов палаток, спальных мешков, специальных треккинговых ботинок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.