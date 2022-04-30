Все основные объемы плановой медпомощи в РФ планируют восстановить после 12 мая

После 12 мая все основные объемы плановой медпомощи в России планируется восстановить. Пока еще порядка 40 тысяч коек функционируют как ковидные. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При этом министр отметил, что есть высокий риск подъема заболеваемости COVID-19 в июне. И что чтобы не было новой волны, необходимо ревакцинироваться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.