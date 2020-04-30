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30 апреля 2020, 12:15

Общество

В России зафиксировано 7 099 новых случаев заболевания COVID-19

В России зафиксировано 7 099 новых случаев заболевания COVID-19

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Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в России за последние сутки – 7 099. Общее количество зараженных – 106 498 в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за последние сутки в Москве – 3 093. В Московской области – 793, в Санкт-Петербурге – 336, в Республике Дагестан – 158, в Нижегородской области – 150.

За сутки по выздоровлению были выписаны 1 333 человека, зафиксирован 101 летальный случай. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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