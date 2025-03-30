С 1 апреля вступит в силу закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

С 1 апреля количество мобильных сим-карт, которыми может владеть гражданин России, сократится до 20 штук. Кроме того, операторов связи обяжут проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг.

Этот закон направлен на борьбу с кибермошенниками, которые крадут рекордные суммы со счетов россиян. В 2024 году за 10 месяцев злоумышленники выманили у россиян рекордные 158 миллиардов рублей.

О других законах, которые вступят в силу с 1 апреля – в эфире телеканала Москва 24.

