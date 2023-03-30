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30 марта, 23:35

Общество

В Москве объявили победителей международного конкурса пианистов Владимира Крайнева

В Москве объявили победителей международного конкурса пианистов Владимира Крайнева

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Объявлены имена победителей пятого Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Этот смотр объединяет лучших исполнителей в возрасте от 8 до 22 лет.

Прослушивания по традиции проходили в Московском доме музыки. 30 марта там состоялся большой гала-концерт, на котором объявили имена победителей. В музыкальном состязании были три возрастные категории. В младшей победил девятилетний пианист из Самары Роберт Куклин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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