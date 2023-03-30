В Москве прошло награждение лауреатов премии "Золотое перо России"

В Москве состоялось вручение ежегодной премии "Золотое перо России", которой удостаиваются лучшие журналисты страны. Почетное звание “Легенда отечественной журналистики” присвоили главному редактору газеты "Вечерняя Москва" Александру Куприянову.

"Это не только моя награда. Это награда легендарного коллектива "Вечерней Москвы", которому в этом году 100 лет. За моей спиной стоит и коллектив, и другие главные редакторы", – сказал он на церемонии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

