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30 марта, 22:15

Общество

Снег в Москве растает к началу апреля – метеоролог

Снег в Москве растает к началу апреля – метеоролог

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Весь снег в Москве растает к началу апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, так быстро сугробы начали уменьшаться из-за "дружной весны", когда на улице высокая температура и идут теплые дожди.

Всю вторую половину марта температура воздуха в Москве больше соответствовала показателям апреля. Однако дальше она будет возвращаться к более прохладной норме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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