Снег в Москве растает к началу апреля – метеоролог

Весь снег в Москве растает к началу апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, так быстро сугробы начали уменьшаться из-за "дружной весны", когда на улице высокая температура и идут теплые дожди.

Всю вторую половину марта температура воздуха в Москве больше соответствовала показателям апреля. Однако дальше она будет возвращаться к более прохладной норме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

