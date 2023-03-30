Аномальный снегопад в Ростовской области и рост числа ИП в Москве

Первая очередь Троицкой линии метро уже готова более чем на половину. Это 25-километровый участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки". Его планируют запустить в следующем году. Только благодаря станции Генерала Тюленева быстрее добираться на работу смогут почти 60 тысяч человек. Строители уже приступили к отделке станции.

Ростовскую область накрыл аномальный снегопад. Сразу на нескольких участках трассы М-4 "Дон" в районе Ростова ввели ограничение движения для большегрузов. Регион заметает с самого утра четверга. На дорогах образовалась снежная каша, сообщается о десятках аварий. Многие водители уже успели сменить резину на летнюю и теперь просто не справляются с управлением. По прогнозам синоптиков, снег прекратится лишь завтра.

Страны, выступающие против участия атлетов из России и Белоруссии на международных турнирах не хотят уважать большинство в олимпийском движении. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, правительства не должны решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях.

В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей. Если еще пять лет назад их было чуть более 200 тысяч, то сегодня эта цифра приблизилась к 400 тысячам. Об этом рассказал Сергей Собянин. Как подчеркнул мэр, во многом на такую положительную динамику влияют городские программы поддержки, удобная регистрация, специальный налоговый режим и упрощенный документооборот.

Сотрудники Запорожской АЭС призвали главу МАГАТЭ хоть как-то повлиять на Киев. Они заявили, что не чувствуют себя в безопасности и хотят, чтобы Рафаэль Гросси объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, почему необходимо прекратить огонь по станции. Накануне, делегации во главе с гендиректором агентства показали объекты, поврежденные в результате атак ВСУ.

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