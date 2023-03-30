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Спорт

"Актуальный репортаж": семилетнего московского пловца дважды упоминали в книгах рекордов

"Актуальный репортаж": семилетнего московского пловца дважды упоминали в книгах рекордов

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Семилетний московский пловец бьет рекорды в плавании среди старших соперников. Мальчик занимается в воде с двух месяцев, а уже в 3,5 года родители отдали его на профессиональные занятия.

На данный момент первоклассник Владислав дважды упомянут в книгах рекордов, а еще он завоевывает только первые места и настроен через несколько лет поехать на Олимпиаду.

В чем секрет его успеха? И какая у него мотивация? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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