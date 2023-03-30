"Актуальный репортаж": семилетнего московского пловца дважды упоминали в книгах рекордов

Семилетний московский пловец бьет рекорды в плавании среди старших соперников. Мальчик занимается в воде с двух месяцев, а уже в 3,5 года родители отдали его на профессиональные занятия.

На данный момент первоклассник Владислав дважды упомянут в книгах рекордов, а еще он завоевывает только первые места и настроен через несколько лет поехать на Олимпиаду.

В чем секрет его успеха? И какая у него мотивация? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.