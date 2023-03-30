Уровень воды в подмосковных реках превысил критическую отметку. По состоянию на 30 марта, в Московской области подтоплены почти 200 приусадебных участков и полтора десятка автодорог.

Например, в Луховицах вода отрезала от внешнего мира село, в котором живут более 40 человек. В Можайском округе река Искона разделила напополам деревню Шебаршино. Единственная дорога оказалась под водой. МЧС уже организовало переправу. Ежедневно спасатели перевозят людей на лодках через затопленную дорогу

Также сложная ситуация сложилась в Балашихе, Клину, Ногинске. Это произошло из-за резкой смены температуры, таяния снега и обильных дождей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.