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30 марта 2020, 16:15

Общество

Полицейские патрулируют столичные улицы после ввода ограничений на передвижение горожан

Полицейские патрулируют столичные улицы после ввода ограничений на передвижение горожан

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29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Специальные пропуска для передвижений по городу пока не нужны. Они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит документ о порядке их выдачи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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