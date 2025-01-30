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30 января, 15:30

Общество

Новости регионов: в Оренбуржье из-за теплой зимы проснулись хомяки

Новости регионов: в Оренбуржье из-за теплой зимы проснулись хомяки

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В Оренбуржье из-за аномально теплой зимы проснулись хомяки. В заказнике "Губерлинские горы" госинспекторы сняли на видео проснувшегося зверька, который выглядел дезориентированным. По словам специалистов, его замедленная реакция и отсутствие страха перед людьми указывают на нарушение естественного биоритма.

В Хабаровском крае третий день продолжаются метели. Выпало две с половиной месячной нормы осадков, сугробы достигают метра. В Советской Гавани введен режим ЧС, закрыты аэропорты и паромная переправа, перекрыты трассы. На дорогах снежные заносы и накат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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