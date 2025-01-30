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30 января, 07:45

Общество

Зрителям Москвы 24 напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

Зрителям Москвы 24 напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает самые важные события столицы в режиме реального времени. Каждый может поделиться своим видео, принимаются кадры аварий, пожаров или других происшествий, а также моментов из повседневной жизни.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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