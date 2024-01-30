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30 января, 12:15

Общество

Температура не выше 2 градусов ожидается в столице 30 января

Температура не выше 2 градусов ожидается в столице 30 января

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До 2 градусов прогреется воздух в столице в течение 30 января. Отмечается, что это третья оттепель в московском зимнем сезоне. Подобный температурный режим продлится в городе до выходных, 3–4 февраля. Кроме того, январь в Москве завершится аномальным атмосферным давлением, которое превысит норму более чем на 10 единиц.

В связи с таянием снега специалисты Мосводостока проводят специальные работы по очистке водоприемных решеток. В первую очередь обследуются пониженные места, в которых чаще всего возникают скопления воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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