Российские работодатели перечислили самые ценные навыки на рынке труда

Работодатели назвали самые ценные навыки на рынке труда в 2024 году. Результатами исследования поделились аналитики популярных сервисов по поиску работы.

Так, большинство представителей компаний считают самыми важными навыки планирования и управления проектами. На втором месте – креативность и умение решать проблемы. В топ-5 также входят аналитическое мышление, гибкость, владение современными технологиями и быстрая обучаемость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



