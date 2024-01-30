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30 января, 07:15

Общество

Российские работодатели перечислили самые ценные навыки на рынке труда

Российские работодатели перечислили самые ценные навыки на рынке труда

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Работодатели назвали самые ценные навыки на рынке труда в 2024 году. Результатами исследования поделились аналитики популярных сервисов по поиску работы.

Так, большинство представителей компаний считают самыми важными навыки планирования и управления проектами. На втором месте – креативность и умение решать проблемы. В топ-5 также входят аналитическое мышление, гибкость, владение современными технологиями и быстрая обучаемость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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