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Новости

30 января, 22:00

Общество

Новости часа: движение транспорта будут перекрывать по ночам в Среднем Тишинском переулке

Новости часа: движение транспорта будут перекрывать по ночам в Среднем Тишинском переулке

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Движение в Среднем Тишинском переулке будут перекрывать по ночам с 4 по 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с международными федерациями возвращение российских спортсменов. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Число бюджетных мест вузов по научно-технологическим направлениям существенно увеличено, сообщает Минобрнауки РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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