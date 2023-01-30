Новости часа: движение транспорта будут перекрывать по ночам в Среднем Тишинском переулке

Движение в Среднем Тишинском переулке будут перекрывать по ночам с 4 по 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с международными федерациями возвращение российских спортсменов. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Число бюджетных мест вузов по научно-технологическим направлениям существенно увеличено, сообщает Минобрнауки РФ.

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