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Политика

Студенты организовали митинг около МИД РФ перед приездом нового посла США

Студенты организовали митинг около МИД РФ перед приездом нового посла США

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Студенты организовали митинг около МИД РФ перед приездом нового посла США. Они выступили против поставок оружия на Украину и вмешательства США в конфликт.

Новый посол США Линн Трейси впервые посетила российский МИД после своего назначения. Глава американской дипмиссии приехала для вручения верительных грамот.

Отмечается, что Трейси не давала комментарий прессе за время короткого визита в МИД России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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