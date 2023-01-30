Спасательная операция развернулась на озере в районе Косино-Ухтомском. Там от нехватки кислорода едва не погибли сотни рыб. Все они прибились к небольшой проруби, которую оборудовали еще в Крещение. Такую картину увидели местные жители, которые вызвали экологов и бригаду Мосводостока.

Экологи объяснили, почему рыбы не смогли дышать в столичных реках. Дело в том, что кислород, который приточная вода приносит в пруды и реки, кончается к февралю. По этой причине рыбы начинают искать дополнительный воздух.

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