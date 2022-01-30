Новый циклон принесет в Москву затяжную метель

Сегодня в Москву придет еще один циклон с женским именем "Надя" и принесет новую метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

О том, сколько продлится непогода, и как город справляется с уже выпавшими осадками, – в эфире телеканала Москва 24.

