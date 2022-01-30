В Москве растет число зараженных коронавирусом

Штамм коронавируса "Омикрон" идет на рекорд. В Москве растет число зараженных. В субботу зафиксировали свыше 26 тысяч новых случаев. При этом у большинства заболевших наблюдается легкая форма, в ковидные отделения попадают около 5,5% пациентов.

Вирусологи говорят, что "Омикрон" гораздо реже вызывает пневмонию, чем "Дельта". При этом многие москвичи привиты, уровень коллективного иммунитета составляет около 65%.

Это позволяет избежать локдауна и суровых ограничительных мер, а также сохранить городу экономику. Бизнес постепенно возвращается к доковидным показателям, но работать приходится в новых условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.