В России зафиксирован резкий подъем заболеваемости мышиной лихорадкой

В России отмечен резкий подъем заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной как мышиная лихорадка. По данным Роспотребнадзора, с начала года число заболевших выросло почти в полтора раза. Столица также оказалась в зоне риска.

Как подчеркивают врачи, вакцины от этой инфекции не существует. Главными переносчиками вируса являются полевые и лесные мыши. Заболевание чаще всего угрожает дачникам, грибникам и туристам, а в организм человека инфекция попадает через пыль и предметы, загрязненные выделениями грызунов.

