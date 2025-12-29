Росстандарт утвердил новый ГОСТ для квест-комнат, рассчитанных на посетителей старше 18 лет. Документ содержит четкую классификацию услуг, а также требования к безопасности при организации квестов. Они касаются помещений, оборудования, технических элементов и персонала.

Правила начнут действовать с 1 декабря 2026 года и направлены на снижение рисков для участников, а также на создание прозрачных условий в сфере досуга.

