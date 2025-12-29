В 2026 году у россиян не будет шестидневных рабочих недель. Об этом сообщили в комитете Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Всего в году запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных.

Ближайшая шестидневная рабочая неделя ожидается только в ноябре 2027 года. Россиянам придется выйти на работу в субботу, 13 ноября, так как перед этим граждане будут отдыхать 4 дня подряд – с 4 по 7 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.