Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

На Воробьевых горах открыта одна из главных площадок "Зимы в Москве". На территории Московского дворца пионеров проходят уникальные световое шоу. Также здесь работают ресторан столичных колледжей, бесплатный каток и ярмарка.

"Мы уделяем внимание комплексной поддержка детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья. Важнейший элемент этой поддержки – сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим занимаются специалисты служб постинтернатного патроната. А когда молодому человеку исполняется 18 лет – независимо от того, рос он в замещающей семье или в центре для детей-сирот, – каждый, кто признан нуждающимся, может рассчитывать на получение собственного жилья. В 2025 году около 900 юношей и девушек получили ключи от собственных благоустроенных квартир", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Социальные учреждения Москвы украсили к Новому году. Холлы и игровые зоны представлены в виде ярких паровозов, барабанов, щелкунчиков и игрушечных лошадей. В новом комплексе больницы святого Владимира пациентов встретили кукольные разноцветные мишки, в Филатовской больнице – жирафы.