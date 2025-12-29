Форма поиска по сайту

29 декабря, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Атмосфера": снегопад ожидается в Москве вечером 26 декабря

Москвичам рассказали, каким будет 2026 год Огненной Красной Лошади

Температура опустится до минус 11 градусов 31 декабря

Телезрители Москвы 24 показали двух котов под елкой

"Специальный репортаж": мода на нулевые

Зрителям Москвы 24 предложили поделиться кадрами с новогодними елками

Собянин поздравил коллектив ГКБ имени Кончаловского с 60-летием больницы

Городские службы начали расчищать город после метели в Москве

"Доктор 24": врач рассказала, как рефлексотерапия помогает справиться со стрессом

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

На Воробьевых горах открыта одна из главных площадок "Зимы в Москве". На территории Московского дворца пионеров проходят уникальные световое шоу. Также здесь работают ресторан столичных колледжей, бесплатный каток и ярмарка.

"Мы уделяем внимание комплексной поддержка детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья. Важнейший элемент этой поддержки – сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим занимаются специалисты служб постинтернатного патроната. А когда молодому человеку исполняется 18 лет – независимо от того, рос он в замещающей семье или в центре для детей-сирот, – каждый, кто признан нуждающимся, может рассчитывать на получение собственного жилья. В 2025 году около 900 юношей и девушек получили ключи от собственных благоустроенных квартир", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Социальные учреждения Москвы украсили к Новому году. Холлы и игровые зоны представлены в виде ярких паровозов, барабанов, щелкунчиков и игрушечных лошадей. В новом комплексе больницы святого Владимира пациентов встретили кукольные разноцветные мишки, в Филатовской больнице – жирафы.

