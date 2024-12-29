Новости регионов: российские военнослужащие в зоне СВО готовятся к Новому году

Российские военнослужащие в зоне СВО готовятся к Новому году. Бойцы украшают блиндажи, на елку вместе с гирляндами вешают письма от детей.

Между тем нижегородским пожарным пришлось эвакуировать целый ресторан. На цокольном этаже загорелся мангал. Из помещения удалось вывести как минимум 150 человек, никто из них не пострадал. На место прибыли несколько пожарных машин. Огонь удалось быстро потушить.



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